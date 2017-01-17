Премьер РК: Кино - это бизнес, но ему нужна поддержка

На заседании правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил детально просмотреть предложения и вопросы по поддержке отечественного кинематографа, передает корреспондент Zakon.kz.

«Было сказано, что «кино - это бизнес», отсюда надо исходить. Раз это индустрия - это бизнес. Если отдачи не будет от фильма, то естественно там и развития не будет, и мы вернемся к некачественным фильмам, которые никто не будет смотреть. Один раз показали, деньги списали и на этом все - завершаем. Поэтому раз кино, как бизнес, поэтому мы должны смотрибельные фильмы выпускать, которые потом по кассе через счетчик определять сможем, сколько денег отбито и какова перспектива и тогда, возможно, мы будем это кино делать», - сказал он.

По его словам, для того, чтобы снимать качественные высокорентабельные фильмы необходимо соответствующее финансирование.

«Я понимаю, что такого уровня как Голливуд, Болливуд у нас еще не достигли, возможно, поэтому и необходимо, может быть, в рамках Концепции пересмотреть нашу позицию по поддержке киноиндустрии в целом. Все предложения, которые были высказаны нашими представителями кино и по налогам и другому финансовому участию в поддержке, надо по-отдельности посмотреть», - сказал глава кабмина.

В то же время Б.Сагинтаев указал на актуальность проблем пиратства в сфере киноиндустрии. В этом вопросе, по его словам, также необходимо усиление взаимодействия госорганов и контроля над рынком.

«Вопрос пиратства очень важный, мы много раз об этом говорим, где-то, возможно, не дорабатываем, еще раз надо соответственно с министром посмотреть. Марат Бакытжанович (прим. министр юстиции РК Бекетаев), именно по интеллектуальной собственности - мы точечные меры принимаем, а по поддержке производителей наших фильмов надо будет посмотреть», - уточнил он.

Также премьер прокомментировал проблему отсутствия кинозалов во многих крупных населенных пунктах страны.

«Раз мы говорили, что кино это бизнес, поэтому, наверное, где-то бизнес не идет. Село: у нас почти 7 тысяч населенных пунктов. Просто невозможно, как в советское время иметь в каждом селе высокотехнологичные кинозалы, какие сейчас есть (…). Здесь опять же необходима какая-то поддержка с тем, чтобы бизнес пошел даже по моногородам, в районных центрах надо будет тоже посмотреть. В свое время было предложение, чтобы, если бизнес хочет развивать кинозалы, кредитование по льготной ставке было. Эта норма еще была в 2012 году предложена, и я сейчас не помню, насколько она сработала, но если мы все эти меры в комплексе соберем для того, чтобы зритель мог не ехать в областной центр, а посмотреть в этих (моно) городах также», - пояснил Б. Сагинтаев.

«Хотел бы к коллегам обратиться, все предложения суммировать, отработать и потом уже соответствующее решение будем готовить», - заключил он.

Напомним, в целях закрепления в правом поле всех ключевых подходов развития отрасли министерство культуры и спорта РК разработало проект Концепции развития кинематографа до 2050 года.

Ксения Давыдова