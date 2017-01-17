Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой

Viber создан израильтянами Тальмоном Марко и Игорем Магазинником, родившимся в Нижнем Новгороде. Приложение запустилось в 2010 году. В 2014 году партнеры продали основанную ими компанию японскому интернет-ретейлеру Rakuten за 900 миллионов долларов. Главный офис Viber Media находится в Люксембурге. Пункты разработки в Белоруссии базируются в Минске и Бресте.





Viber входит в число одних их самых популярных мессенджеров в мире. По данным компании на май 2016 года, его используют 754 миллиона человек.





В ноябре 2016 года белорусский лидер назвал источником богатства в будущем «айфоны и плафоны». Нефть и газ как главные источники обогащения уходят в прошлое, заявил Лукашенко.