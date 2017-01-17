Бутылка водки появилась в оснащении мотоциклов «Урал»





Главной фишкой модели является фирменная «аптечка». В ней нет никаких лекарственных препаратов, но есть бутылка водки «Первая помощь» (First Aid), банка сардин и жевательная резинка.













Что касается технической стороны, то тут изменений никаких. В движение мотоцикл приводится 750-кубовым 42-сильным оппозитником, работающим в паре с 4-ступенчатой механикой. Крутящий момент передаётся как на заднее колесо байка, так и на колесо коляски.













Ну а теперь к цене. Для того чтобы стать владельцем Ural Ambassador Limited Edition, нужно будет выложить $16 500. Стоимость лимитированной версии не отличается от стоимости большинства других мотоциклов марки, но тем не менее за эти деньги можно приобрести практически любой мотоцикл из линеек Harley-Davidson, Ducati, Yamaha и Honda.