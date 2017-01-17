Бутылка водки появилась в оснащении мотоциклов «Урал»
17 января 2017, 15:02
В честь 75-летия Ирбитского мотозавода была выпущена необычная специальная версия мотоцикла под названием Ambassador Limited Edition.
У себя на родине продукция Ирбитского завода особой популярностью не пользуется. Именно поэтому почти весь тираж мотоциклов «Урал» идёт на экспорт в различные страны, включая Японию, Новую Зеландию и США. Последние недавно получили особенный вариант «Урала», выпущенный тиражом всего 25 экземпляров. Речь идёт о Ambassador Limited Edition. Мотоцикл посвящён 75-летию завода, сообщает kolesa.kz.
Главной фишкой модели является фирменная «аптечка». В ней нет никаких лекарственных препаратов, но есть бутылка водки «Первая помощь» (First Aid), банка сардин и жевательная резинка.
Что касается технической стороны, то тут изменений никаких. В движение мотоцикл приводится 750-кубовым 42-сильным оппозитником, работающим в паре с 4-ступенчатой механикой. Крутящий момент передаётся как на заднее колесо байка, так и на колесо коляски.
Ну а теперь к цене. Для того чтобы стать владельцем Ural Ambassador Limited Edition, нужно будет выложить $16 500. Стоимость лимитированной версии не отличается от стоимости большинства других мотоциклов марки, но тем не менее за эти деньги можно приобрести практически любой мотоцикл из линеек Harley-Davidson, Ducati, Yamaha и Honda.
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