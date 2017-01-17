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В Жамбылской области эстафету огня Универсиады пронесут 60 факелоносцев

17 января 2017, 15:05

Чаша огня будет установлена в археологическом парке «Древний Тараз».


В Таразе эстафета огня пройдет 28 января, в канун открытия игр. Определен двухэтапный 12-километровый маршрут прохождения огня по по городу. Каждый из 60-ти спортсменов- факелоносцев пробежит 200 метров, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Чаша огня будет установлена в археологическом парке «Древний Тараз». Первый этап завершится в парке Первого Президента. На втором этапе от парка Первого Президента факелоносцы проследуют к монументу 550-летия Казахского ханства и далее - к Дворцу спорта «Тараз-Арена».

Огонь в Алматы доставит ключевой факелоносец регионального этапа спортсмен Д. Пахридинов, который примет участие в Церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады-2017.

Среди факелоносцев олимпийские призеры А.Танатаров и Е.Сметов, неоднократный победитель «Қазақстан Барысы» и «Еуразия Барысы» Б.Ыстыбаев, обладатель Интерконтинентального пояса PAL в абсолютном весе, чемпион мира по армрестлингу Д.Трубин и другие.

В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22,5 тыс. км при участии тысячи факелоносцев.

После прохождения региональных этапов огонь доставят в Алматы из регионов различным транспортом.

В Алматы 29 января стартует заключительный этап Эстафеты огня, который финиширует в новом Ледовом дворце «Алматы-Арена».

Впервые в истории Универсиад Казахстан представит оригинальную концепцию Эстафеты огня, зарождающегося во всех 16-ти регионах страны. В Астане огонь будет зажжен в Назарбаев Университете 25 января.

Напомним, что с 29 января по 8 февраля в Алматы пройдут игры XXVIII Всемирной зимней Универсиады - международные спортивные соревнования среди студентов под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU).


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