В Жамбылской области эстафету огня Универсиады пронесут 60 факелоносцев

Чаша огня будет установлена в археологическом парке «Древний Тараз».

В Таразе эстафета огня пройдет 28 января, в канун открытия игр. Определен двухэтапный 12-километровый маршрут прохождения огня по по городу. Каждый из 60-ти спортсменов- факелоносцев пробежит 200 метров, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Чаша огня будет установлена в археологическом парке «Древний Тараз». Первый этап завершится в парке Первого Президента. На втором этапе от парка Первого Президента факелоносцы проследуют к монументу 550-летия Казахского ханства и далее - к Дворцу спорта «Тараз-Арена».





Огонь в Алматы доставит ключевой факелоносец регионального этапа спортсмен Д. Пахридинов, который примет участие в Церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады-2017.





Среди факелоносцев олимпийские призеры А.Танатаров и Е.Сметов, неоднократный победитель «Қазақстан Барысы» и «Еуразия Барысы» Б.Ыстыбаев, обладатель Интерконтинентального пояса PAL в абсолютном весе, чемпион мира по армрестлингу Д.Трубин и другие.





В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22,5 тыс. км при участии тысячи факелоносцев.





После прохождения региональных этапов огонь доставят в Алматы из регионов различным транспортом.





В Алматы 29 января стартует заключительный этап Эстафеты огня, который финиширует в новом Ледовом дворце «Алматы-Арена».





Впервые в истории Универсиад Казахстан представит оригинальную концепцию Эстафеты огня, зарождающегося во всех 16-ти регионах страны. В Астане огонь будет зажжен в Назарбаев Университете 25 января.





Напомним, что с 29 января по 8 февраля в Алматы пройдут игры XXVIII Всемирной зимней Универсиады - международные спортивные соревнования среди студентов под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU).



