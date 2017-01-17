«Манчестер Сити» готов потратить £ 100 млн на приобретение Месси

«Манчестер Сити» готов потратить £ 100 млн (примерно € 115 млн) на приобретение нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, утверждает The Sun. Отмечается, что официальный запрос английский клуб ещё не делал, но в ходе переговоров представители «горожан» подтвердили, что готовы заплатить такую сумму за 29-летнего игрока.





Отметим, что если трансфер состоится, то сделка станет рекордной за всю историю. Ранее рекорд был установлен летом прошлого года, когда полузащитник Поль Погба перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за £ 89 млн.





Месси в составе каталонской команды уже стал восьмикратным чемпионом Испании, четырёхкратным обладателем Кубка и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне аргентинец сыграл 24 матча, в которых забил 27 голов и отдал девять голевых передач.



