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Возрожденный Ford Bronco оснастят съемной крышей

17 января 2017, 15:29

Дата премьеры – автосалон в Детройте 2019 года.


Компания Ford объявила в рамках автосалона в Детройте о своем намерении возродить утилитарный внедорожник Ford Bronco в 2019 году.

Других официальных подробностей о модели в компании не раскрывают. По сведениям источников издания The Truth About Cars, автомобиль оснастят съемной крышей Air Roof в духе классического внедорожника.

Съемная крыша, состоящая из 6 снимающихся вручную модульных панелей, позволит водителю и пассажирам наслаждаться ездой по бездорожью с открытым верхом. Все детали будут убираться в кузов машины. Не разборным останется лишь силовой каркас с рейлингами сверху, который нужен для безопасности.

Такую же функцию получит и будущий конкурент Bronco – готовящийся к премьере в 2017 году внедорожник Jeep Wrangler нового поколения. У автомобиля Jeep крыша будет состоять из трех частей, снимающихся последовательно спереди к задней части.

В основе Ford Bronco будет лежать модернизированная версия платформы European T6, на которой построен нынешний Ranger.


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