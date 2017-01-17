Возрожденный Ford Bronco оснастят съемной крышей

Других официальных подробностей о модели в компании не раскрывают. По сведениям источников издания The Truth About Cars, автомобиль оснастят съемной крышей Air Roof в духе классического внедорожника.





Съемная крыша, состоящая из 6 снимающихся вручную модульных панелей, позволит водителю и пассажирам наслаждаться ездой по бездорожью с открытым верхом. Все детали будут убираться в кузов машины. Не разборным останется лишь силовой каркас с рейлингами сверху, который нужен для безопасности.



