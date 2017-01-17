Казахстанцы не знают, какое уголовное наказание предусмотрено за кражу невесты

Алматинцы при краже невесты в основном надеются на помощь правоохранительных органов, а астанчане - на помощь влиятельных родственников.

Общественный Фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» и представительство Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане провели в нашей стране социологическое исследование и изучили отношение наших граждан к положению мужчин и женщин в современном обществе, сообщает Zakon.kz





Анкетирование проводили профессиональные социологи в Астане, Алматы и пяти регионах Казахстана. Наиболее интересным, на наш взгляд, является блок вопросов, посвященных брачным и сексуальным отношениям.





Так, если по отношению к чьей-нибудь родственнице - дочери, сестре, племяннице и т.д. потенциальный жених использует традицию кражи невесты, то большинство респондентов (43,1%) обратились бы за помощью в полицию. Чуть более половины (20,8%) смирились бы с такой ситуацией, а 5% опрашиваемых рассчитывали бы на возмещение материального и морального ущерба со стороны жениха. Это самый редкий вариант ответа и его больше всего указали молодые люди в возрасте 18-30 лет. Видимо, такое они считают вполне возможным и допустимым.





Опрашиваемые в возрастной группе 46-59 лет были более осторожны в ответах, они указывали, что их действия могут зависеть от самой родственницы, от желания невесты, так как случается, что кража невесты происходит по обоюдному сговору молодоженов.

Что интересно, алматинцы (53,6%) при краже невесты в основном надеются на помощь правоохранительных органов, а астанчане (41,8%) - на помощь влиятельных родственников. Больше всего смириться с «воровством невесты» готовы в Караганде (35,5%), а в столице мириться с этим не особо желают (8,9%).





В целом в случае кражи родственницы все возрастные группы опрошенных, как в городе, так и в селах, обратились бы за помощью в полицию. Мужчины не исключение, однако среди них немало и таких, кто смирился бы с такой ситуацией (26,8%) или обратился бы к влиятельным родственникам, чтобы забрать родственницу домой (26,4%).





А вот какое наказание предусмотрено за использование традиции «кража невесты» в Уголовном кодексе РК, подавляющее большинство опрошенных не знают. Только 8,5% знакомы с соответствующей статьей УК РК, а 3,9% уверены, что такого наказания вообще не существует.





Несмотря на то, что большинство респондентов не знают о наказании за преступление «кража невесты», возрастная группа 31-45 лет (9,9%) могут точно указать данную статью УК РК. Среди людей 60 лет и старше (6,7%) считают, что такого наказания не существует и это вообще не преступление. Опрашиваемые с высшим образованием продемонстрировали большее знание закона. 49,8% опрашиваемых со средним и средне-специальным образованием не знают о таком наказании.





Любопытно, но представители казахской национальности больше всего не знают о наказании за преступление «кража невесты» (47,2%). Среди русских больше тех, кто не знает о существовании этой статьи - 45,6%. И 16,5% не думали об этом. Этот факт объясняется отсутствием подобной традиции у представителей русской национальности.





О существовании статьи 125 УК РК - за «кражу невесты» больше всего (58,1%) оказались неосведомленными жители сельской местности.





Торгын Нурсеитова





Фото radiotochka.kz



