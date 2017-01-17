СМИ: В Индии педофил признался в изнасиловании 500 школьниц

Поймать преступника полиции удалось благодаря жалобам двух девочек из Дели, которые сообщили о нападении мужчины в красной кофте.

В Индии полиция задержала мужчину, который на допросе сознался в том, что за последние 13 лет изнасиловал 500 школьниц, сообщает Times of India.





38-летний Сунила Растоги заявил, что всего совершил около 2,5 тысячи попыток нападения на несовершеннолетних.





Поймать преступника полиции удалось благодаря жалобам двух девочек из Дели, которые сообщили о нападении мужчины в красной кофте. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители вышли на след преступника. Позднее Растоги был задержан.



