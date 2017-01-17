Региональный обзор по налоговым сборам на собственность населения за ноябрь 2016 года

Налоговые сборы с собственности населения превысили 42 миллиарда тенге, из них 74% - это автоналоги и 22% - налог на имущество.

Значительный прирост налоговых сборов с собственности населения зафиксирован в нефтяных регионах: в Кызылординской и Мангистауской областях - 24 и 25%, соответственно, в Атырауской - 14%. Совокупный вес этих регионов в общем сборе налогов на собственность физлиц - всего 9%.

Южно-Казахстанская область вошла в тройку регионов с наибольшим приростом собираемости налогов на собственность - плюс 19%. Всего 3,2 миллиарда тенге за январь - ноябрь 2016 года.

Проект Алматинской агломерации дал мощный импульс развитию области - налог на собственность за год вырос на 17% до 3,4 миллиарда тенге. В Алматы рост составил всего 8% (до 10,9 миллиарда тенге). В целом два региона собрали 34% от всех налогов на собственность с физлиц по Казахстану.

Второй регион по сбору налогов на собственность - столица (5,4 миллиарда тенге). Годовой прирост - 11%. Из 16 регионов только Восточно-Казахстанская область ушла в минус на 2%.