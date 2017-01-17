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Новости за сегодня

В Казахстане проверяют импортную продукцию с маркировкой «ЭКО» и «БИО»

 

Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК проверяется импортная пищевая продукция на законность маркировки «ЭКО», «БИО» и «Organic». По фактам реализации без сертификатов инспекции уполномоченного органа страны-экспортера, отсутствия сведений о документах прохождении процедуры (оценки) соответствия в РК, направляются уведомления производителям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт комитета.

Кроме того, в отношении недобросовестных поставщиков и торговых сетей, по информации комитета, будут приниматься меры административного характера, в том числе изъятие из реализации несоответствующей продукции.

Специалисты отмечают, что проводимая работа несет информативный характер и позволяет потребителю более ответственно и обдуманно подходить к выбору того или иного товара.

 

17 января 2017, 15:49
Источник, интернет-ресурс: Комитета по защите прав потребителей РК

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