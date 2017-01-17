Габдуллин вымогал деньги у акиматов Астаны, ВКО, Жамбылской области и Минэнерго РК

Бигельды Габдуллин обвиняется в вымогательстве денежных средств у чиновников и подконтрольных им ведомств и учреждений, передает корреспондент Zakon.kz.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, дело экс-руководителя изданий «Central Asia Monitor» и «Radiotochka.kz» состоит из четырех эпизодов: вымогательство с акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева, заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева, акима ВКО Данияла Ахметова и министра энергетики Каната Бозумбаева.

Все эти ведомства проводили тендеры по госзаказу на освещение своей деятельности и поднятия имиджа. В тендерах побеждали издания подконтрольные Габдуллину.

Если говорить о цифрах, то речь идет о 2 млн. тенге за 2016 год от Жамбылской области и министерства экономики, более 8 млн. тенге в 2016 году от ВКО и 8 млн. тенге акимата Астаны.

Б.Габдуллин полностью признает свою вину и приводит следующую формулировку:

«В моих телефонных звонках и звонках моих подчиненных, конечно, были требования увеличить госзаказ на газету «Central Asia Monitor» и онлайн изданию «Radiotochka.kz». В тот момент я не осознавал, что преступил закон, это, конечно, тяжкое преступление, что я звонил и требовал. Иногда мои звонки они принимали за вымогательство».

Далее в своей речи Бигельды Габдуллин выразил обеспокоенность будущим журналистики:

«Любая критическая статья в газете, я думаю, что и поныне и далее так будет расцениваться (от авт. - как вымогательство). Дело в том, что я несколько раз встречался с главой государства по многим вопросам. И когда-то Нурсултан Абишевич мне сказал: «Вы, Бигельды, никого не бойтесь, надо критиковать чиновников за преступления и т.д.», поэтому у меня был получен карт-бланш от главы государства. За все годы журналистики это первый случай, я имею самые высокие премии в области журналистики».

Он также обратил внимание суда на то, что содержать негосударственное издание очень сложно, необходимо самому изыскивать средства для оплаты труда сотрудникам и т.д. Хотя, добавил он, даже в этой ситуации звонить акиму или министру с требованиями было неправильно.

«У меня хорошие отношения с большинством акимов (Тасмагамбетов, Кулагин, Баталов и т.д.), это люди, которые с уважением относятся к моему слову. Но есть те, кто мою критику воспринимают за вымогательство. Я полностью осознаю свою вину, что мои требования… были требования. Я хочу, чтобы уважаемый суд учитывая мое положение, поняли его и приняли к сведению» - закончил он свое выступление.