Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,33, EURKZT_TOD = 355,02, RUBKZT_TOD = 5,5952, USDKZT_0_001 = +6,6454 % годовых, USDKZT_0_002 = +7,0598 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,33 тенге за доллар США при объеме торгов 36 400 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 355,02 тенге за евро при объеме торгов 9 000 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5952 тенге за рубль при объеме торгов 160 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,68 тенге за доллар (-0,57 тенге), суммарный объем торгов - 58 400 тыс. USD.

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,6454 % годовых при объеме торгов 725 200 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,0598 % годовых при объеме торгов 729 200 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 23 банка.