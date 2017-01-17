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Opel показал «лицо» преемника Meriva

17 января 2017, 16:02

Немцы разрабатывают преемника Meriva совместно с французской группой PSA


Компания Opel опубликовала на «Фейсбуке» первую фотографию совершенно нового кроссовера Crossland X. На тизере показана лицевая часть модели, которая заменит в товарной линейке бренда непопулярный компактвэн Meriva. Ее публичная мировая премьера состоится весной на Женевском автосалоне, а в Интернете машину рассекретят уже в ближайшие дни.

Ранее автопроизводитель говорил, что Crossland X получит спортивный и эмоциональный дизайн и будет ориентирован на людей, «ведущих загородную жизнь в городе» и потому нуждающихся в просторном салоне. При этом у «Опеля» в сегменте B уже имеется кроссовер Mokka X с похожим оформлением «лица», но Crossland X, видимо, будет немного больше.

Также известно, что немцы разрабатывают преемника Meriva совместно с французской группой PSA: Crossland X разделит платформу со следующими поколениями Citroen C3 Picasso и Peugeot 2008. А осенью во Франкфурте Opel представит еще один новый кроссовер сегмента C – Grandland X. Им компания собирается заменить минивэн Zafira.

В общей сложности в 2017 году Opel выведет на рынок семь новых моделей, считая уже представленные электрический хетчбэк Ampera-e и лифтбэк Insignia Grand Sport второго поколения. А к концу десятилетия автопроизводитель рассчитывает выпустить уже 29 новинок. В их числе может оказаться эффектное среднемоторное купе Opel GT.

Текст: Александр Орехов
Фото: Opel

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