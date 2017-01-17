1 млн. евро заплатят страны-участницы Универсиады за проживание в Атлетической деревне

Один миллион евро поступят в бюджет Алматы, в качестве оплаты от стран-участниц Универсиады за проживание своих спортсменов в Атлетической деревне. Об этом заявил сегодня Аким г Алматы Бауыржан Байбек, в рамках селекторного заседания Правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

«На сегодняшний день 57 из 60 заявленных стран завершили аккредитацию. Это рекордное количество участников на Зимних Универсиадах. 45-ти странам обеспечивается безвизовый режим, в то время как остальные представители 12-ти стран будут получать визу в упрощенном порядке. Один миллион евро заплатят страны-участницы Универсиады за проживание своих спортсменов в Атлетической деревне» - отметил Аким г Алматы.

Первый заезд делегаций стран-участниц состоится 23 января. Это будут команды Казахстана и Канады. Основной пик приезда ожидается 26 января, когда прибудут более 700 атлетов из 24 стран. Наиболее многочисленные команды отправляют Россия (350 человек), Китай (220 человек), Япония (158 человек), Корея (158 человек), Чехия (128 человек), Канада (122 человека) и США (114 человек).

В составе делегаций прилетят действующие призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и зимних Универсиад, этапов кубков мира. Их будут сопровождать министры, представители законодательных органов государств, мэры европейских городов, прилетает заместитель помощника Госсекретаря США. С учетом того, что следующая Универсиада состоится в городе Красноярск, планируется большая официальная делегация Российской Федерации.