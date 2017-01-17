В Костанае при неизвестных обстоятельствах пропал парень

У родственников есть предположение, что он может быть с какой-нибудь девушкой, но и другие ситуации нельзя исключать, считает сестра Виталия.

Подробности происшествия корреспонденту Alau.kz рассказала сестра молодого человека.





В Костанае пропал Ердаков Виталий Игоревич 1993 года рождения. Родственники рассказали, что он не появлялся дома и не выходил на связь с 5 января. Родители парня находятся в Челябинске. Виталий живет в Костанае с одной из сестер.





Постоянной работы у молодого человека не было. Сестра Юлия рассказывает, что Виталий иногда уезжал на подработки, но все-равно в течение нескольких дней всегда с ними связывался.





«Бывает, что он уедет куда-нибудь на работу. Бывает номер поменяет, но это было в течение двух-трех дней, но больше десяти дней! Телефоны отключены» — рассказывает Юлия.





Парень активно занимается футболом. По словам родственников, на тренировках он тоже все это время не появлялся.





«Футбол он никогда в жизни бы не пропустил. Ребята, с которыми он играет, говорят, что не было его в этом году еще», — говорит Юлия.





У родственников есть предположение, что он может быть с какой-нибудь девушкой, но и другие ситуации нельзя исключать, считает сестра Виталия. Также девушка рассказала, что молодой человек задолжал около ста тысяч микрокредитной организации. По поводу просрочки Виталия даже вызывали в суд.





«Я с судоисполнителем разговаривала, которому дело было передано. Я думала, что его арестовали, 15 суток дали. Мне сказали, что суд такого решения не принимал», — сообщила Юлия.





Сейчас родственники по поводу пропажи Виталия обратились в полицию.





Всем кто видел парня они просят сообщить в дежурную часть 102 или позвонить по номеру 8 (771) 863-52-16 (Юлия).



