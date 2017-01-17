 
Преимущественно ясно
-16°

Астана

Преимущественно ясно

Вероятность осадков: 4%

Влажность: 75%

Давление: 746 мм рт. ст.

Ветер: северный, 0.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.00

17 января 

Курс НБРК

332.68

-0.57

АЛМАТЫ

Покупка

331.20

Продажа

332.00

АСТАНА

Покупка

331.50

Продажа

332.20

Подробнее
355.50

17 января 

Курс НБРК

355.17

+ 2.22

АЛМАТЫ

Покупка

353.50

Продажа

355.50

АСТАНА

Покупка

354.00

Продажа

355.00

Подробнее
Новости за сегодня

С начала года казахстанские работодатели уплатили 12,5 млн. тенге за получение разрешений на привлечение иностранных специалистов

 

Работодателями Актюбинской области и г. Астана уплачен налоговый сбор в размере 12,5 млн. тенге за получение разрешений на трудоустройство 28 иностранных работников в соответствии с новым порядком привлечения иностранной рабочей силы.

Зарубежные специалисты привлечены на должности инженера по бурению, инженера-технолога, инженера-электроника.

Государственная услуга по выдаче разрешений осуществляется местными исполнительными органами, а также посредством портала электронного правительства по принципу «одного окна».

Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане применяются новые подходы по привлечению иностранной рабочей силы, в соответствии с которыми сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям, предусматривающие поиск специалистов на отечественном рынке труда и внесение гарантийного взноса за иностранных работников в случае их привлечения. Взамен указанных требований работодатели должны оплачивать налоговый сбор.

 

17 января 2017, 16:14
Источник, интернет-ресурс: Министерства здравоохранения и соц. развития РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код