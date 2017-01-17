В Уральске со стихийными свалками теперь борются при помощи What’s App
17 января 2017, 16:19
Об этом в своём блоге уральцам сообщил аким города Нариман Турегалиев.
Глава горакимата отметил, что санитарной очисткой мест общего пользования в Уральске занимается ТОО «Жайык Таза кала».
И если вы обнаружите, что в вашем дворе или в других местах общего пользования есть стихийная свалка или же не вывезенные груды мусора в контейнерах, вы можете звонить в данное ТОО по тел.: 50-56-07, 50-62-72.
Информацию о мусорных завалах можно также направить в виде сообщения на диспетчер What’s App messenger по номеру 8 708 433 1550.
Источник: uralskweek.kz
Людмила Калашникова
Фото uralskweek.kz
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