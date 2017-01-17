Гражданка Казахстана находилась восемь месяцев в рабстве в России





Несибели попала в ловушку магазина «Продукты» тем же путем, что и остальные жертвы — когда девушка жила в Казахстане, ее пригласили в Москву, пообещали хорошую работу и стабильную зарплату. В мае 2016 года Несибели прилетела в Москву. В аэропорту ее сразу встретили знакомые хозяйки магазина «Продукты» Жансулу Истанбековой.





Мне сказали, что я буду работать в овощном отделе и пообещали зарплату — 30 тысяч рублей. На остальные вопросы мне отвечали «иди, не болтай много». В этот же день забрали телефон, Жансулу сказала: «что есть — доставай на стол, а то потеряешь. Когда нужно — я тебе потом отдам». Я отдала все — телефон сенсорный и еще простой телефон, и удостоверение личности, по которому я приехала. Забрали и мои вещи, весь чемодан. Себе сказали оставить один комплект одежды. Больше ничего у меня не осталось. Я стала работать в овощном отделе без выходных.





Телефон девушке возвращали раз в месяц: поговорить с мамой. Только в присутствии хозяйки, только по громкой связи. Жансулу строго следила, чтобы рабыни не жаловались родным. Предупредить о беде Несибели пытались покупатели: они говорили, что в магазине опасно, что людей здесь держат в рабстве, что всех продавцов бьют.





Я сначала не верила этим словам, но со временем поверила. Мы спали внутри магазина, вместо еды был старый замороженный хлеб, вместо шурпы была вода. Есть надо было очень быстро. Все время били. Жансулу сама бьет. Есть еще Бека, правая рука хозяйки. Он тоже бьет всех, кого прикажет бить Жансулу. Вечером или ночью Жансулу заставляет пить водку самую дешевую и плохую.





Первый раз Несибели убежала 17 сентября. В тот день через черный ход грузили дыню, и девушка выбежала на улицу, якобы выбросить мусор. Несколько дней она пряталась в кафе неподалеку, убиралась там и мыла посуду, потом решила поехать на «Садовод». Когда Несибели позвонила маме, та рассказала, что Жансулу обвиняет девушку в краже денег и грозится подать на нее в суд.





На «Садоводе» девушку быстро нашли, с ней связалась сама Жансулу. Хозяйка магазина уговаривала Несибели вернуться, обещала, что все будет хорошо, и что она отдаст все заработанные девушкой деньги. Не обошлось и без угроз: Жансулу говорила, что объявила Несибели в розыск, так как у нее «нет документов».





Она сказала, что везде меня достанет, она сказала, что в милиции у нее есть связи и все она сможет деньгами решить. Я испугалась, у меня не было выхода, они бы все равно пришли и меня забрали. Я вернулась 18 октября. Поначалу со мной обращались нормально. Но потом стали бить еще хуже. Когда пошел снег, я заболела от открытых окон, сильно простудилась. Покупатели постоянно орали: дай ей какие-нибудь теплые вещи! Разве тебе не жалко! Я просила мне помочь много людей, но они все боялись идти против Жансулу.





Мне пообещали, что я в январе уеду домой, мне сказали потерпеть. Нам вечером наливали плохую водку, я иногда забывала свое имя. Пьешь и спать ложишься, все забываешь. 5 декабря ночью я убежала снова.





В тот день Несибели избили сильнее, чем обычно: вместо лица был сплошной синяк, рука в районе плеча была сильно отбита. Чтобы она не кричала, ей угрожали ножом.





Одна из покупательниц однажды мне оставила номер на случай если мне понадобится помощь. Я попросила ее приехать и помочь мне убежать. Она сразу сказала, чтобы я вышла на дорогу, там меня и подобрала. В момент, как я садилась, за мной выехала машина. Женщина довезла меня до метро. Я сразу вышла из машины. Из метро выходила девушка, я взяла ее за руку и стала слезно просить мне помочь, иначе меня бы убили. Девушка сказала, что поможет, меня приобняла, и мы пошли вместе в ее подъезд. Там я провела день, девушка выносила мне поесть. Тогда я ее попросила найти организацию, которая помогает людям выйти из рабства.





Девушка, которая помогала Несибели, нашла контакты движения против рабства «Альтернатива». Его лидер Олег Мельников приехал за Несибели почти сразу, девушке нашли комнату, снабдили ее одеждой и едой. В первый же день с ней сходили в травмпункт, там сняли побои. Члены движения собрали деньги на возвращение девушки в Казахстан. 27 декабря она подала заявление в дежурную часть ГУ МВД по г. Москве.