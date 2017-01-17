Pagani частично рассекретил родстер Huayra

Итальянский производитель суперкаров Pagani Automobili опубликовал очередное фрагментарное изображение своей новой модели – родстера Huayra. На этот раз компания показала корму открытого суперкара.





Купе Huayra, названное в честь индейского бога ветров (произносится «Уайра»), было представлено в 2011 году и к настоящему времени уже давно распродано. Изначально основатель фирмы Горацио Пагани обещал выпустить вариант без крыши через три года после дебюта купе, но премьера все время переносилась. Технически Huayra Roadster показали еще в прошлом году – на новом заводе и в рамках мероприятия Monterey Car Week, но видели его лишь потенциальные покупатели, которым запрещено разглашать какие-либо подробности об автомобиле. Полноценная же премьера родстера состоится этой весной на автосалоне в Женеве.





Горацио Пагани называет Huayra Roadster самым сложным проектом в истории своей компании. Ожидается, что, подобно купе, родстер получит карбон-титановый монокок, мехатронное шасси и 6,0-литровый двигатель V12 производства Mercedes-AMG. В стандартном исполнении он выдает 730 л.с. и 1000 Нм, а в заряженной версии Huayra BC – 790 л.с. и 1098 нм соответственно. Крыша, скорее всего, будет представлять собой съемную панель как у Zonda Roadster, а «крылья чайки» по понятным причинам уступят место более традиционным дверям. Тираж нового родстера ограничат 100 экземплярами, причем значительная их часть уже распродана по предварительным заказам. Судя по активной тизерной кампании, Pagani раскроет дополнительные подробности о машине еще до женевской премьеры.



