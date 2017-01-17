Российские болельщики-хулиганы отсидели во Франции и едут домой

Франция выдворяет в Россию двух футбольных болельщиков, осужденных за участие в беспорядках в Марселе. 17 января Алексей Ерунов и Сергей Горбачев будут освобождены из-под стражи, а 18 января прилетят в Москву, с ообщил ообщил ТАСС генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.





Уличные столкновения английских и российских фанатов произошли 11 июня 2016 года в Марселе перед матчем сборных России и Англии в рамках чемпионата Европы по футболу. Полицейские задержали более 40 россиян. 20 из них вскоре отпустили, еще 20 было решено депортировать на родину, а три человека получили реальные сроки заключения.





Николай Морозов был приговорен к одному году лишения свободы, Сергей Горбачев — к 18 месяцам тюрьмы, Алексей Ерунов — к двум годам заключения. Позже суд сократил Горбачеву и Ерунову срок пребывания под стражей на несколько месяце, а затем вынес постановление об условно-досрочном освобождении с выдворением. Николай Морозов был выдворен из Франциив конце декабря.