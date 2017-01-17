Футбольная ассоциация Англии планирует ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию
17 января 2017, 16:34
В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило.
Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк планирует перенять опыт у лиги Шотландии и ввести в поединках английского чемпионата двухматчевые дисквалификации за симуляции, пишет Zakon.kz со ссылкой на Times.
В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило. В Шотландии специальная комиссия после матча рассматривает спорный эпизод и выносит решение о наказании.
Фото Donbass.ua
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