Футбольная ассоциация Англии планирует ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию

17 января 2017, 16:34

В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило.


Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк планирует перенять опыт у лиги Шотландии и ввести в поединках английского чемпионата двухматчевые дисквалификации за симуляции, пишет Zakon.kz со ссылкой на Times.

В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило. В Шотландии специальная комиссия после матча рассматривает спорный эпизод и выносит решение о наказании.

Фото Donbass.ua

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