Футбольная ассоциация Англии планирует ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию

В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило.

Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк планирует перенять опыт у лиги Шотландии и ввести в поединках английского чемпионата двухматчевые дисквалификации за симуляции , пишет , пишет Zakon.kz со ссылкой на Times.





В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило. В Шотландии специальная комиссия после матча рассматривает спорный эпизод и выносит решение о наказании.



