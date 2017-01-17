Житель Китая на несколько часов стал миллиардером
17 января 2017, 16:38
Он стал миллиардером из-за банковской ошибки.
Житель Китая на несколько часов стал миллиардером. Это произошло после того, как ему на банковский счет ошибочно была зачислена сумма в 1,2 миллиарда юаней (174 миллиона долларов), сообщают Vesti.ru.
Как сообщает South China Morning Post, житель округа Ванчэн провинции Хунань в центральном Китае пришел 14 января в местное отделение Сельскохозяйственно-коммерческого банка, чтобы открыть счет. Через некоторое время в банке обнаружили, что служащий по ошибке ввел в графу зачисления номер счета – 1212405260, то есть на счету клиента оказалось больше 1,2 миллиарда юаней. Банк немедленно связался с клиентом, попросив его вернуться в отделение для совершения процедур по формальному возврату денег.
Как сообщил потом сам китаец в соцсетях, в качестве благодарности за сотрудничество он получил в подарок от банка пачку сигарет и конверт с деньгами, точная сумма которых не раскрывается. Он также опубликовал фото счета с ошибочно зачисленной суммой.
Фото: ИноСМИ
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