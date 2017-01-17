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Американец писал в Facebook от имени жены в попытке скрыть ее убийство

17 января 2017, 16:41

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве второй степени.


Житель американского города Орландо (штат Флорида) публиковал на странице своей жены в Facebook посты, чтобы скрыть ее убийство, пишет газета The Washington Post.

Как выяснилось, ссора между 42-летним Джорджем Макшейном-младшим (George McShane Jr.) и его женой Кристен произошла в ночь на 7 января. Мужчина рассказал полиции, что в порыве злости задушил супругу.

После этого он попытался скрыть от семьи и друзей произошедшее и начал писать от имени жены в Facebook. «Не могу поверить, что уронила свой телефон в туалет. Я такая идиотка. Пишите мне здесь, пока я его не починю», — говорилось в размещенной утром 7 января публикации на странице Кристен.

Джордж несколько раз обновил фотографию профиля и опубликовал пару постов. Кроме того, он активно отвечал на все сообщения друзей своей жены.

Полицию вызвали в дом супругов через несколько дней после произошедшего. Стражи порядка нашли тело Кристен в спальне, а Джорджа обнаружили в его автомобиле в гараже, где он пытался совершить самоубийство.

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве второй степени.

Фото: Интернет-газета "КОНТИНЕНТ"

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