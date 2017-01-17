Канадская семья ищет новое жильё из-за домашнего мини-пига, выросшего до 300 кг

Животное больше не помещается в квартире, поэтому его хозяева задумались о переезде в более просторное жилище.

Пара канадцев, чей домашний мини-пиг вырос во взрослую свинью, вынуждена переехать из своего дома на ферму. Стив Дженкинс и Дерек Уолтер из Онтарио, приобретая домашнего поросёнка, который получил имя Эстер, рассчитывали, что их любимица будет весить не более 30 килограммов, пишет пишет life.ru









Фото: Facebook/Ester





Каково же было их удивление, когда из милого маленького поросёнка Эстер превратилась в огромную свинью с очень хорошим аппетитом. Так, за два года она уже набрала более 300 килограммов — примерно столько же весит самка белого медведя.









Фото: Facebook/Ester





Однако Эстер не намерена останавливаться на достигнутом и продолжает расти. Этот факт заставил задуматься её хозяев о смене места жительства — пара намерена переехать в дом побольше, пишет Daily Mail.









Фото: Facebook/Ester





Примечательно, что Эстер пользуется большой популярностью. Так, на её страницу в "Фейсбуке" подписан почти 1 млн человек.