Песков ответил на слова советника Трампа о готовности русских есть снег

Русские едят не снег, а деликатесы отечественного производства, которых стало больше благодаря санкциям.

Русские едят не снег, а деликатесы отечественного производства, которых стало больше благодаря санкциям. Так в Кремле прокомментировали заявление советника Дональда Трампа о том, что "русские готовы были бы есть снег", чтобы выжить, сообщает Русская служба BBC





Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как в Кремле относятся к словам советника избранного президента США Энтони Скарамуччи, который принимает участие в Давосском форуме. Там он заявил в интервью ТАСС, что санкции, введенные против России администрацией Барака Обамы, имели "противоположный эффект из-за характера русских людей".





"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили ваш народ вокруг президента", - сказал Скарамуччи.





Песков согласился с выводом о противоположном эффекте американских санкций, но поспорил по поводу готовности граждан России есть снег.





"То, что санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и в отношении той страны, которая вводит санкции, об этом мы говорили неоднократно и давно", - сказал пресс-секретарь Путина.





"Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", - добавил Песков.





Накануне о санкциях против России рассуждал и сам Трамп, увязав их возможную отмену с вопросом ядерного разоружения.

"Давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса", - сказал он в интервью Times.

На прошлой неделе избранный президент США сказал в интервью Wall Street Journal, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере, на какое-то время".

В то же время избранный президент не исключил и отмены санкций при определенных условиях. Он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

На прошлой неделе, 14 января, покидающий пост президента Обама на год продлил санкции, введенные против России в марте 2014 года санкции в связи с ситуацией на Украине. Обама связал продление санкций с аннексией Крыма и той ролью, которая Россия, по мнению Вашингтона, играет в вооруженном конфликте на востоке Украины.



