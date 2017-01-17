Большинство мужчин и женщин в РК отрицательно относятся к добрачным половым связям

И среди горожан большинство против добрачных сексуальных отношений молодых людей, сообщает Zakon.kz , ссылаясь на социологические исследования Общественного Фонда «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» и представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане.





На вопрос: «По Вашему мнению, если девушка хочет выйти замуж, а её родители против этого, следует ли ей вступать в брак?» большая часть респондентов отметила вариант ответа «не знаю/ зависит от обстоятельств» - 45%; 35,1% считают, что «нет, скорее нет»; только 19,9% думают, что девушка может пойти против воли родителей. Ответы респондентов распределились неравномерно. Если в предыдущих вопросах представители обоих полов демонстрировали схожесть мнений и процент рассогласования был невелик, то в данном вопросе мнения отличаются весьма отчетливо. 52,1% мужчин, считают что замужество без благословения родителей невозможно. 53,7% женщин полагаются на обстоятельства, считая, что все может быть.





Среди представителей старшего поколения, большинство указали вариант ответа – «нет/скорее нет» (51,9%). В возрастной группе 31-45 лет в большей степени посчитали важным, при принятии решения о возможности замужества без разрешения родителей - наличие обстоятельств (47,7%). Опрашиваемые со средним и средне-специальным образованием в большей степени осуждают вступление в брак без благословения родителей (43,9%). Опрашиваемые с высшим образованием (49%) уповают на обстоятельства, которые могут сопутствовать браку. В целом можно отметить, что этническая принадлежность, мало отражается на распределении мнений по поводу заключения брака без благословления родителей. Примеряя подобную ситуацию на себя, своих детей и родственников, опрашиваемые в большинстве случаев выражали мнение учитывать сопутствующие обстоятельства для девушки, желающей выйти замуж.





Среди жителей села на 6% больше тех, кто считает, что если родители против, то вступать в брак не стоит. Жители города (45,9%) в большей степени не знают или считают, что все зависит от обстоятельств.





Если парень хочет жениться, а его родители против этого, следует ли ему вступать в брак?

Мнения респондентов по данному вопросу распределились приблизительно одинаково. В равной степени опрашиваемые посчитали не возможным такой брак (27,4%) и возможным в зависимости от обстоятельств (27,4%). Женщины большинством голосов выбрали вариант ответа «зависит от обстоятельств» (53,7%), предполагая, что таким обстоятельством может стать незапланированная беременность девушки. Среди мужчин на 8% больше считающих, что молодому человеку не стоит жениться, если родители против. Среди представителей старшего поколения, больше выбравших вариант ответа – «нет/скорее нет» (35,6%). В возрастной группе 31-45 лет в большей степени посчитали важным наличие обстоятельств (50,4%). Опрашиваемые со средним образованием в большей степени осуждают вступление в брак без благословения родителей (32,8%). Опрашиваемые с высшим образованием (52,3%) уповают на обстоятельства, которые могут сопутствовать браку. Среди жителей села на 4,4% больше, считающих, что если родители против, то вступать в брак не стоит. Жители города в большей степени не знают или считают, что все зависит от обстоятельств.





Считаете ли Вы допустимыми добрачные половые связи?

Самый высокий показатель недопустимости добрачных половых связей демонстрирует г. Шымкент (73,2%), 64,5% карагандинцев и только 28,9% павлодарцев. Вариант ответа «не знаю, не уверен» выбрали - 48,4% жителей г. Астаны. Большинство ответивших как мужчин, так и женщин отрицательно относятся к добрачным половым связям (53,3%). При этом, большинство этих респондентов - женщины. Но и большинство мужчин (42,8%) считают не допустимым добрачные половые связи. При этом больше женщин (26,5%), чем мужчин (20,7%) считают такие связи возможными. Среди выбравших вариант ответа «да» - 31,1% большинство представителей возрастной группы 31-45 лет. Среди выбравших вариант ответа «да» - 25,5%, больше представителей с высшим образованием. Вариант ответа «нет» - 50,4%, больше всего выбрали люди со средним и средне-специальным образованием. Представители казахской национальности в большей степени выбрали вариант ответа «нет» - 55,0%. Среди неуверенных больше всего русских (34,6%). Традиционный уклад сельской жизни определил выбор жителей сельской местности в сторону отрицания допустимости добрачных половых связей (56,1%). Среди выбравших вариант ответа «да» - 26,6% больше городских жителей. Однако, все-таки и среди горожан большинство против добрачных сексуальных отношений молодых людей (44,6%).





В Стратегии достижения гендерного равенства вопрос о сексуальности сформулирован через понятия репродуктивных прав, что демонстрирует нам проблематичность обсуждения и актуализации данного вопроса на уровне официального дискурса, традиционное замалчивание данной проблематики. В этом отношении мнения опрошенных совпали с мнение авторов Стратегии. В повседневном дискурсе сексуальность также под запретом и табуирована.





Какой возраст Вы считаете оптимальным для вступления в брак: для мужчин?

Большинство респондентов считают самым оптимальным возрастом для вступления в брак для мужчин 26-30 лет, на втором месте они указали возраст 25 лет (28,8%). Женщины считают, что оптимальный возраст для вступления в брак мужчин 25 лет (33,1%). Сами мужчины наиболее подходящим считают возраст 26-30 лет (36,5%). Вне зависимости от уровня образования (высшее -34,2%; среднее -33,5%), опрашиваемые наиболее оптимальным возрастом для вступления в брак мужчин назвали 26-30 лет. Все опрошенные этнические группы большинством выбрали возраст 26-30 лет. Традиционно образ состоявшегося мужчины ассоциируется с наличием определенного уровня образования и профессии. По мнению опрошенных, именно к 26 годам мужчины приобретают необходимые качества для вступления в брак.





Какой возраст Вы считаете оптимальным для вступления в брак: для женщин?

Большинство опрашиваемых назвали самым подходящим возрастом для вступления в брак для женщин - 20-24 года (66,8%). Мужчины считают, что оптимальный возраст для вступления в брак женщин 20-24 года (60,5%). Сами женщины также считают возраст 20-24 года наиболее подходящим для вступления в брак (65,9%). Возрастная группа 60 лет и старше (60,0%), и 46-59 лет (63,7%), также и 18-30 лет (67,6%) оптимальным возрастом вступления в брак женщинами считают возраст 20-24 года. Вне зависимости от уровня образования (высшее -67,2%; среднее -58,8%), опрашиваемые наиболее оптимальным возрастом для вступления в брак женщинами назвали 20-24 года. Отметим, что среди представителей среднего образования 16,1% опрошенных считают возраст 17-19 лет наиболее подходящим для вступления в брак. Большинство опрошенных разных этнических групп выбрали возраст 20-24 года. Анализируя все предложенные характеристики по вопросу об оптимальном возрасте женщин для вступления в брак можно отметить, что 20-24 года выбрали большинство респондентов проживающих как в городе, так и в селе.





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