В обсуждении приняли в участие президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков и генеральный секретарь ФФК Каныш Аубакиров.

В Лозанне прошла встреча руководства УЕФА и национальных ассоциаций в рамках проекта UEFA TEP, которая была запущена в 2005 для организации прямой связи между головным офисом УЕФА и руководством европейских федераций, сообщает сообщает ФФК





На круглом столе с участием Президента УЕФА Александра Чеферина, кроме делегации Казахстана, приняли участие представители еще 10 европейских футбольных ассоциаций. На мероприятии были обсуждены вопросы, касающиеся организации дальнейшей работы европейской футбольной ассоциации и национальных и клубных соревнований.





В обсуждении приняли в участие президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков и генеральный секретарь ФФК Каныш Аубакиров. На этом заседании присутствовали представители федерации Беларуси, Греции, Латвии, Мальты, России, Румынии, Турции, Украины и Эстонии.





Модератором круглого стола был генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодорис.

На заседании также присутствовали заместитель генерального секретаря УЕФА - директор департамента по проведению соревнований Джорджо Маркетти и директор департамента национальных ассоциаций Зоран Лакович.