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В Японии перевернулся грузовик с цистерной соляной кислоты

17 января 2017, 17:12

В связи с произошедшим местные власти рекомендовали жителям близлежащих населенных пунктов закрыть окна и держаться подальше от воды.


В префектуре Нагасаки на юге Японии перевернулся грузовик с соляной кислотой. Инцидент произошел у города Сасебо. В результате ядовитая жидкость попала в реку, передает Газета.Ru со ссылкой на NHK.

ЧП произошло утром 17 января. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за того, что дорога была скользкой. Большегруз столкнулся с легковой машиной и опрокинулся.

В связи с произошедшим местные власти рекомендовали жителям близлежащих населенных пунктов закрыть окна и держаться подальше от воды.


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