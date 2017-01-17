В Японии перевернулся грузовик с цистерной соляной кислоты
17 января 2017, 17:12
В связи с произошедшим местные власти рекомендовали жителям близлежащих населенных пунктов закрыть окна и держаться подальше от воды.
В префектуре Нагасаки на юге Японии перевернулся грузовик с соляной кислотой. Инцидент произошел у города Сасебо. В результате ядовитая жидкость попала в реку, передает Газета.Ru со ссылкой на NHK.
ЧП произошло утром 17 января. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за того, что дорога была скользкой. Большегруз столкнулся с легковой машиной и опрокинулся.
В связи с произошедшим местные власти рекомендовали жителям близлежащих населенных пунктов закрыть окна и держаться подальше от воды.
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