Кадыров заявил, что покончивший с собой экс-полицейский не был его телохранителем

Глава Чечни Рамзан Рамзан Кадыров заявил, что покончивший с собой бывший сотрудник правоохранительных органов республики Алихан Музаев, который подозревался в связях с боевиками, не был его личным телохранителем, сообщает ТАСС





"Музаев никогда не входил в охрану и сопровождение главы ЧР, не посещал территорию правительства. Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населенных пунктов", - сообщил журналистам Кадыров.





"Отдельные СМИ пишут, что Музаев являлся охранником главы ЧР. Снова говорю, что это не соответствует действительности, абсолютная ложь. Он никогда не входил в охрану ни главы ЧР и ни одного чиновника. Не выполнял этих функций никогда! Был в роли обыкновенного сторожа. Других деталей озвучить пока невозможно. Работа продолжается", - подчеркнул глава республики.





Фото: © Денис Абрамов/ТАСС



