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Кадыров заявил, что покончивший с собой экс-полицейский не был его телохранителем

17 января 2017, 17:15

Алихану Музаеву было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населенных пунктов, пояснил глава Чечни.


Глава Чечни Рамзан Рамзан Кадыров заявил, что покончивший с собой бывший сотрудник правоохранительных органов республики Алихан Музаев, который подозревался в связях с боевиками, не был его личным телохранителем, сообщает ТАСС.

"Музаев никогда не входил в охрану и сопровождение главы ЧР, не посещал территорию правительства. Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населенных пунктов", - сообщил журналистам Кадыров.

"Отдельные СМИ пишут, что Музаев являлся охранником главы ЧР. Снова говорю, что это не соответствует действительности, абсолютная ложь. Он никогда не входил в охрану ни главы ЧР и ни одного чиновника. Не выполнял этих функций никогда! Был в роли обыкновенного сторожа. Других деталей озвучить пока невозможно. Работа продолжается", - подчеркнул глава республики.

Фото: © Денис Абрамов/ТАСС


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