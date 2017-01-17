В частности утверждена, Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А» (далее - Методика) в соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» определяет алгоритм оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А» (далее - служащие корпуса «А»).

Оценка деятельности служащих корпуса «А» (далее - оценка) проводится для определения эффективности и качества их работы.

Оценка деятельности служащих корпуса «А» проводится по результатам их деятельности на конкретной должности по итогам года (годовая оценка) - не позднее двадцать пятого декабря оцениваемого года в соответствии с пунктом 5 Правил и сроков проведения оценки деятельности государственных служащих, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152.

Государственные органы могут проводить оценку деятельности служащих корпуса «А» по итогам квартала (квартальная оценка) - не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом оцениваемого года (за исключением четвертого квартала, оценка которого проводится не позднее десятого декабря).

Оценка служащего корпуса «А» не проводится в случаях, если срок его пребывания на конкретной должности составляет менее трех месяцев.

Служащие корпуса «А», находящиеся в социальных отпусках либо периоде временной нетрудоспособности, проходят оценку в течение 5 рабочих дней после выхода на работу.

Оценку проводит лицо (орган), наделенное правом назначения на должность и освобождения от должности административной государственной службы корпуса «А» (далее - уполномоченное лицо).

Оценку деятельности ответственного секретаря центрального исполнительного органа и Секретаря Высшего Судебного Совета Республики Казахстан - руководителя аппарата проводит Администрация Президента Республики Казахстан.

Оценка указанных лиц осуществляется на основании приоритетов работы, которые определяются в январе оцениваемого года Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

Положения настоящего пункта вводятся в действие с 1 января 2017 года.

Оценка деятельности служащих корпуса «А» Администрации Президента Республики Казахстан осуществляется на основании данной Методики с учетом особенностей, предусмотренных автоматизированной системой оценки Администрации Президента Республики Казахстан.

Оценка складывается из:

1) оценки реализации приоритетов ежегодного соглашения, заключенного между уполномоченным лицом и служащим, в течение одного месяца с момента назначения служащего на административную государственную должность корпуса «А» по форме, согласно приложению 1 к Методике, а также приоритетов работы, определенных для лиц, указанных в пункте 6 Методики.

При этом, соглашение на следующий оцениваемый год заключается в течение одного месяца по истечении года со дня заключения предыдущего соглашения;

2) оценки профессионального уровня и личностных качеств.

Организационное сопровождение оценки обеспечивается службой управления персоналом (кадровой службой) государственного органа либо в случае ее отсутствия - иным структурным подразделением, определяемым уполномоченным лицом (далее - служба управления персоналом), которое находится в подчинении у лиц (органов), проводящих оценку.

Также Приказом утверждена Типовая методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» (далее - Методика) разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» и определяет алгоритм оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» (далее - служащие корпуса «Б»).

Оценка деятельности служащих корпуса «Б» (далее - оценка) проводится для определения эффективности и качества их работы.

Оценка проводится по результатам деятельности служащего корпуса «Б» на занимаемой должности:

1) по итогам квартала (квартальная оценка) - не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала, оценка которого проводится не позднее десятого декабря);

2) по итогам года (годовая оценка) - не позднее двадцать пятого декабря оцениваемого года.

Оценка служащего корпуса «Б» не проводится в случаях, если срок пребывания на занимаемой должности в оцениваемом периоде составляет менее трех месяцев, а также в период испытательного срока.

Служащие корпуса «Б», находящиеся в социальных отпусках либо периоде временной нетрудоспособности, проходят оценку в течение 5 рабочих дней после выхода на работу.

Оценка деятельности служащих корпуса «Б» Администрации Президента Республики Казахстан осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных автоматизированной системой оценки Администрации Президента Республики Казахстан.

Квартальная оценка проводится непосредственным руководителем и основывается на оценке исполнения служащим корпуса «Б» должностных обязанностей.

Непосредственным руководителем служащего корпуса «Б» является лицо, которому данный служащий подчинен согласно своей должностной инструкции.

Для руководителей исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, финансируемых из местного бюджета, оценка проводится акимом области, столицы, города республиканского значения либо по его уполномочию одним из его заместителей.

Годовая оценка складывается из:

1) средней оценки служащего корпуса «Б» за отчетные кварталы;

2) оценки выполнения служащим корпуса «Б» индивидуального плана работы по форме, согласно приложению 1 к настоящей методике;

Для проведения оценки должностным лицом, имеющим право назначения на государственную должность и освобождения от государственной должности служащего корпуса «Б», создается Комиссия по оценке, рабочим органом которой является служба управления персоналом.

Заседание Комиссии по оценке считается правомочным, если на нем присутствовали не менее двух третей ее состава.

Замена отсутствующего члена или председателя Комиссии по оценке осуществляется по решению уполномоченного лица путем внесения изменения в приказ о создании комиссии по оценке.

Решение Комиссии по оценке принимается открытым голосованием.

Результаты голосования определяются большинством голосов членов Комиссии по оценке. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Секретарем Комиссии по оценке является сотрудник службы управления персоналом. Секретарь Комиссии по оценке не принимает участие в голосовании.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.