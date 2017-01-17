В Алматы под колесами автобуса погибла бабушка солиста группы The Jigits
17 января 2017, 17:21
По данному факту ведется расследование.
Минувшим вечером, 16 января, в Алматы под колесами пассажирского автобуса погибла пожилая женщина, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, ДТП произошло по ул.Толе би, на пересечении с ул.Варламова. Пенсионерка, 1944 г.р. переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее сбил автобус 16 маршрута. От полученных травм пожилая женщина скончалась. По данному факту ведется досудебное расследование.
Как оказалось, погибшая - бабушка солиста казахстанской группы The Jigits Равиля Исакова.
"Сегодня не стало моей любимой бабушки!😭😭😭 Автобус сбил ее на пешеходном переходе. Обращаюсь к властям! Когда в нашем городе закончатся Автобусные гонки!!!!!?", - написал в instagram молодой человек.
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