В Алматы под колесами автобуса погибла бабушка солиста группы The Jigits

Минувшим вечером, 16 января, в Алматы под колесами пассажирского автобуса погибла пожилая женщина,





Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, ДТП произошло по ул.Толе би, на пересечении с ул.Варламова. Пенсионерка, 1944 г.р. переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее сбил автобус 16 маршрута. От полученных травм пожилая женщина скончалась. По данному факту ведется досудебное расследование.





Как оказалось, погибшая - бабушка солиста казахстанской группы The Jigits Равиля Исакова.





"Сегодня не стало моей любимой бабушки!😭😭😭 Автобус сбил ее на пешеходном переходе. Обращаюсь к властям! Когда в нашем городе закончатся Автобусные гонки!!!!!?", - написал в instagram молодой человек.



