Синоптики: В ближайшие сутки в Астане сохранятся смог и туман

16 и 17 января случаев высокого и экстремально высокого загрязнения по Астане не зафиксировано.

Причины смога в Астане и прогноз погоды на ближайшие сутки сообщили на брифинге в РГП "Казгидромет" , передает Kazpravda.kz





По словам начальника Управления экологического мониторинга РГП "Казгидромет" Зауреш Абдиевой, 16 и 17 января случаев высокого и экстремально высокого загрязнения по Астане не зафиксировано.





"Последние дни в столице преобладает антициклональный тип погоды, при котором наблюдается слабый ветер, малооблачная без осадков погода и большая влажность зимой. Ночью (с 16 на 17 января) и утром 17 января наблюдался туман, который образовался в результате слабой турбулентности (завихрение воздушных потоков) воздуха, как у земной поверхности, так и в верхних слоях атмосферы. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Астане проводится на 7 стационарных постах, из них 3 автоматических, работающих в непрерывном режиме. По данным наблюдений автоматических постов, определяемые вещества находятся в пределах допустимой нормы", – сказала она.





16 января, по данным лабораторного анализа, зафиксировано превышение по диоксиду азота 1,6 ПДК (07.00 часов) на посту №4 на пересечении ул. Валиханова, угол пр. Богенбая батыра, рынок "Шапагат". По данным наблюдений автоматического поста №6, по ул. Можайского (район ТЭЦ) наблюдалось превышение по оксиду углерода в пределах 1,2-1,6 ПДК (01.20 – 02.20 часов). Остальные загрязняющие вещества находились в пределах допустимой нормы.





17 января (00.20-12.20 часов), по данным наблюдений автоматических постов, определяемые вещества находятся в пределах допустимой нормы.





"Распределение загрязнений в воздухе в большей степени зависит от погодных и климатических явлений. Ветры увеличивают скорость рассеяния и перемешивания, а воздушные потоки, направленные от земли, выносят загрязнения в верхние слои атмосферы. Это приводит к тому, что более холодный воздух располагается ниже более теплого и не может подняться вверх и рассеяться в атмосфере", – пояснила Зауреш Абдиева.





По прогнозу синоптиков, завтра, 18 января, в Астане будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменный 0-5 м/с. Температура ночью -21-23°С, днем -11-13°С.



