BMW обновила все модели 4-Series

Отличить рестайлинговую BMW 4-Series от дорестайлинговой с первого взгляда довольно сложно. Главные новшества – полностью светодиодные головные фары, пришедшие на смену ксеноновым, новые светодиодные задние фонари, слегка переработанные воздухозаборники и задний бампер. Светодиодные противотуманки теперь входят в стандартное оснащение. Палитру вариантов окраски кузова пополнили два новых оттенка – Snapper Rocks Blue и Sunset Orange, плюс для каждой из линий отделки – Advantage, Sport Line, Luxury Line и M Sport – был разработан новый дизайн колесных дисков.





Салон может похвастаться большим числом хромированных акцентов, черным глянцевым покрытием центральной консоли, новыми цветами обивки, новым интерфейсом опциональной навигационной системы и настраиваемой приборной панелью, которая также предлагается за отдельную плату.









Купе и лифтбэк получили новые настройки подвески, которые добавляют автомобилям спортивности без ущерба для комфорта. При этом были доработаны и стандартная подвеска, и M Sport, и адаптивная. Для модификаций от 430i/430d и старше стали доступны новые спортивные шины. Моторная гамма BMW 4-Series уже обновлялась в 2015-м и 2016 годах, поэтому на этот раз никаких серьезных изменений не было. В общей сложности покупателям предлагается 31 вариант сочетания кузовов и силовых установок. Для всех моделей предлагаются три бензиновых (184-326 л.с.) и три дизельных (190-313 л.с.) агрегата. Лифтбэк также можно приобрести со 150-сильным дизелем. В 12 комплектациях имеется опциональный полный привод xDrive, в версии 435d xDrive он является частью базового оборудования. Спорткар BMW M4, как и прежде, оснащается 3,0-литровой турбошестеркой. Пакет Competition позволяет поднять ее отдачу с 431 до 450 л.с.