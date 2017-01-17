В Омске упал крупный метеор
17 января 2017, 17:47
Явление было видно в районе улиц Завертяева и 21-й Амурской.
В Омске горожане наблюдали падение крупного метеорита, передает Росбалт.
Как сообщают в соцсетях, явление было видно в районе улиц Завертяева и 21-й Амурской, и несколько горожан засняли его на видео.
«Такие метеоры называют спорадическими, внепоточными, случайными. Пространство солнечной системы изрядно замусорено, — пояснил изданию „Омск Здесь“ директор Омского планетария Владимир Крупко. — Явление это эпизодическое, чем больше частица, тем реже наблюдается. Количество увеличивается во время действия метеорных потоков, некоторые из них болидоносные. За сутки на Землю выпадает от 100 до 400 тонн космического вещества».
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