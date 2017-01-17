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Под Алматы на дороге загорелась полицейская машина

17 января 2017, 17:51

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.


На въезде в Алматы, в районе Алтынорды, горел полицейский автомобиль, передает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях, в частности на странице kris_p_almaty в instagram.

На записи видно, что полицейский ZAZ Chance оставил после себя огненный след, из под капота вырывается огонь и дым. На помощь стражам порядка подоспели очевидцы, огонь удалось потушить с помощью огнетушителя.


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