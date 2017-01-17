Под Алматы на дороге загорелась полицейская машина

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

На въезде в Алматы, в районе Алтынорды, горел полицейский автомобиль





Видео с инцидентом появилось в социальных сетях, в частности на странице kris_p_almaty в instagram.





На записи видно, что полицейский ZAZ Chance оставил после себя огненный след, из под капота вырывается огонь и дым. На помощь стражам порядка подоспели очевидцы, огонь удалось потушить с помощью огнетушителя.



