Почему у боя Головкин — Альварес мало шансов состояться

Обозреватель сайта Boxingnews24.com назвал, что может стать большим препятствием к организации боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в сентябре текущего года, пишет пишет Sports.kz





«На мой взгляд, у боя Головкина и Альвареса есть очень мало шансов состояться. Что в конечном счете помешает организации этого поединка — это огромная разница между продажами pay-per-view на HBO встречи Канело — Хулио Сезар Чавес-младший и противостояния Головкина с Дэниэлом Джейкобсом. Если предположить, что бой мексиканцев принесет более миллиона проданных PPV, а Головкина и Джейкобса — 150 тысяч или меньше, тогда стоит ожидать, что Golden Boy Promotions используют это в качестве повода предложить Головкину гораздо меньшую долю гонорара. Вряд ли они дадут им проценты от общего дохода, чего хочет Том Леффлер. Они продолжат настаивать на фиксированной сумме, которую уже предложили Головкину и Чавесу-младшему.





Если Головкин и Леффлер откажутся от этой суммы, тогда Golden Boy, скорее всего, пойдут дальше и воспользуются сентябрьской датой для титульного боя с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом. Также Golden Boy уже наметили реванш Альвареса с Мигелем Котто на декабрь. Ожидается, что этот поединок принесет большое количество PPV. Навряд ли показатель достигнет 900 тысяч, как в их первой встрече в ноябре 2015-го, но он принесет по крайней мере 600 тысяч проданных трансляций. А если бой Головкин — Канело и состоится, то пройдет в 2018-м. И это произойдет лишь в том случае, если команда Головкина примет условия представителей Альвареса», — говорится в статье.







