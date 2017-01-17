Решение по ущербу в отношении Серика Ахметова и других фигурантов дела отменили

Апелляционная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда отменила решение о возмещении ущерба, причиненного государству осужденным бывшим премьер-министром Сериком Ахметовым и другими фигурантами дела, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

«Решение суда № 2 имени Казыбек би города Караганды от 17 октября 2016 года отменить. Дело направить на новое рассмотрение в этот же суд. Апелляционные жалобы ответчиков удовлетворить частично», - огласила резолютивную часть судья Карагандинского областного суда Гульсуна Ибраева.

На отмене решения настаивали участвующие по делу прокуроры. По их мнению, аким Караганды не был уполномочен на подачу искового заявления.

Как сообщалось ранее, постановлением суда № 2 района им. Казыбек би Караганды от 17 октября 2016 г. с Серика Ахметова и других экс-чиновников взыскано в солидарном порядке 153,3 млн. тенге. С гражданским иском о возмещении материального ущерба, причиненного государству, обратился аким Караганды. По версии истца, при замене опор наружного освещения на улицах города была завышена стоимость материалов и услуг по горячему оцинкованию.

Напомним, групповое уголовное дело по обвинению в коррупции в отношении экс-премьер-министра С. Ахметова, бывших чиновников и предпринимателей рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области. Всего на скамье подсудимых был 21 человек. Оглашение приговора состоялось 11 декабря 2015 года.

Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет. Родственники и друзья семьи С. Ахметова добровольно возместили материальный ущерб в сумме около 2,3 млрд. тенге. Апелляционная судебная коллегия Карагандинского областного суда своим постановлением от 14 марта 2016 г. изменила приговор суда первой инстанции, облегчив наказание многим фигурантам. В частности, Ахметову снизили срок до 8 лет заключения.