На певицу Бьянку подали в суд из-за концертов в Казахстане

Компания Warner Music Russia обратилась в суд с требованием взыскать с известной певицы Бьянки 8 миллионов рублей за «левые» концерты в Казахстане, России, Азербайджане и Германии, передает ВистаНьюс.

По словам представителей звукозаписывающей компании, артистка провела более 50 концертов без согласования и должна ответить за это.

«Ещё в 2012 году был подписан агентский договор, согласно которому госпожа Липницкая (настоящая фамилия Бьянки) принимала на себя обязательства осуществлять концертную деятельность по согласованию с компанией. В случае если Бьянка хочет провести концерт, он может быть проведён либо при участии менеджеров компании, либо самостоятельно, но часть доходов передаётся агенту. Как нам удалось установить, в 2013 году, когда договор действовал, концерты проводились самостоятельно, перечислений не было. Это и послужило основанием для вопросов, почему так произошло и как нам выходить из ситуации. Ответа мы не получили, нам пришлось обратиться в суд, чтобы понять, действительно ли это произошло или было недоразумение», — рассказал Лайфу Виталий Крец, партнёр юридической фирмы Semenov & Pevzner, которая занимается делом Бьянки.

По словам представителя юридической фирмы, всего Бьянка не заплатила за 57 выступлений, в том числе за концерты не только в России, но и в Казахстане, Азербайджане и Германии.

«Общий ущерб — более 8 миллионов рублей. Истец (агент) получает 30% от дохода за концертное выступление. Этот агентский договор был заключён в рамках широких отношений. Мы реализовывали коммерческие возможности уже записанных фонограмм Бьянки, мы осуществляли инвестирование в концертную деятельность Бьянки, выплачивали авансы по договорам лицензионным, авансы за клипы», — говорит Виталий Крец.