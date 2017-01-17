Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Украину на Евровидении могут представить «Пающие трусы»

17 января 2017, 18:54

Известная женская группа вышла в полуфинал.


Известная украинская группа «Пающие трусы», которая стала популярна после исполнения целого ряда пародийных песен, может представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение» в 2017 году, который должен пройти в Киеве, пишет «Лайф».

Девушки поборются за право представить свою страну на конкурсе наравне с другими полуфиналистами, которыми также стали группы Green Gray, "СКАЙ", "Сальто назад", Рома Веремейчик и группа LUMIERE и другие.

Всего в полуфинале национального отбора примут участие 24 участника, однако лишь один из них сможет представить Украину на "Евровидении-2017".

Напомним, ранее стало известно о том, что Россию на песенном конкурсе с большой долей вероятности представит певец Александр Панайотов.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также