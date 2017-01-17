Украину на Евровидении могут представить «Пающие трусы»

Известная украинская группа «Пающие трусы», которая стала популярна после исполнения целого ряда пародийных песен, может представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение» в 2017 году, который должен пройти в Киеве, пишет «Лайф».

Девушки поборются за право представить свою страну на конкурсе наравне с другими полуфиналистами, которыми также стали группы Green Gray, "СКАЙ", "Сальто назад", Рома Веремейчик и группа LUMIERE и другие.

Всего в полуфинале национального отбора примут участие 24 участника, однако лишь один из них сможет представить Украину на "Евровидении-2017".

Напомним, ранее стало известно о том, что Россию на песенном конкурсе с большой долей вероятности представит певец Александр Панайотов.