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Медведи Зита и Гриша в Семее не могут уснуть из-за теплой зимы

18 января 2017, 00:12

Зоологи надеются, что в ближайшее время в регионе похолодает, и медведи все-таки впадут в спячку.


Из-за теплой зимы в биологическом центре Семея не могут уснуть медведи. Косолапая пара Зита и Гриша целыми днями гуляют по вольеру и развлекают посетителей, сообщает «Хабар 24».

Особенно активно ведет себя медведица. Чтобы получить лакомство, она встает на задние лапы. Кормят мишек овощами. Зоологи надеются, что в ближайшее время в регионе похолодает, и медведи все-таки впадут в спячку.

Сая Толеубек, педагог дополнительного образования:

- Зита ведет себя очень активно, она может и утром встать, и в обед ее можно увидеть, и вечером. Более пассивно ведет себя Гриша. На самом деле все это из-за теплых погодных условий, во-первых, во-вторых, медведи в большинстве случаях не впадают в полный анабиоз.


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