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Глава Ирана исключил пересмотр ядерной сделки с несколькими странами

18 января 2017, 01:13

Роухани и раньше говорил, что не позволит Трампу разорвать сделку.


Президент Ирана Хасан Роухани назвал невыполнимым обещание избранного президента США пересмотреть так называемую ядерную сделку, заключенную с Тегераном сразу несколькими государствами, сообщает Би-Би-Си.

По мнению Роухани, слова Трампа на этот счет - всего лишь набор лозунгов, не имеющих отношения к реальности. Свое мнение президент Ирана озвучил на пресс-конференции в честь годовщины снятия санкций с его страны.

"Уважаемый избранный президент высказал свое недовольство ею [сделкой], сказал, что она плохая, а может и худшая в истории", - признал Роухани. Однако, заверил он, о каком-либо пересмотре условий сделки все равно не может быть и речи.

"Это всего лишь лозунги и мне кажется маловероятным, что, вступив в должность, он [Трамп] попытается что-то сделать. Договор заключен не только двумя нашими странами, так что не ему решать, хорош этот договор или плох", - сказал Роухани.

Роухани и раньше говорил, что не позволит Трампу разорвать сделку. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в декабре утверждал, что нашел как минимум пять способов расторгнуть сделку, и он намерен предложить их избранному президенту США.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно критиковал сделку, заключенную с Ираном с шестью государствами, в том числе с США. Эта сделка считается одним из главных внешнеполитических достижений Барака Обамы, покидающего пост президента США.

Договор между Ираном, США и еще пятью странами, в том числе Россией, был подписан в июле 2015 года по итогам долгих переговоров. Сделка предусматривала снятие санкций с Ирана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия.

Согласно условиям сделки Тегеран согласился избавиться от большей части ядерного топлива и обеспечить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, чтобы тем самым гарантировать, что не пытается создать оружие массового поражения.

Снятие санкций с Ирана оказало влияние и на Россию. С января 2016 года Тегеран получил право вновь экспортировать нефть, что могло стать одной из причин продолжения резкого падения цен на нее. В итоге в начале 2016 года сильно ослаб российский рубль.


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