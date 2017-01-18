Основатель Facebook отверг обвинения в краже технологий виртуальной реальности

Марка Цукерберга обвиняют в том, что принадлежащая ему компания Oculus украла данные для создания таких технологий

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил во вторник, 17 января, в федеральном суде штата Даллас, где отверг обвинения о том, что принадлежащая ему компания Oculus украла данные для создания технологий виртуальной реальности в интернет-пространстве, пишет ТАСС.

Разработчик видеоигр ZeniMax Media подал в суд на стартап Oculus в 2014 году, когда его уже пытался приобрести Facebook. ZeniMax обвинила Oculus в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности. На заседании суда Цукерберг, который теперь владеет компанией, заверил присяжных, что "продукты Oculus основаны на технологиях Oculus".

Иск против компании частично относится к программисту и директору по технологиям Oculus по имени Джон Кармэк. Кармэк долгое время работал в компании id Software до того, как ее приобрела ZeniMax. Теперь последняя обвиняет его в том, что он украл компьютерный код ZeniMax, чтобы помочь Oculus в разработке новые технологий. Однако Цукерберг встал на защиту Кармэка, заявив, что "в нашем деле не существует общего кода".

Facebook приобрела Oculus весной 2014 года вместе с правами на технологии трехмерной виртуальной реальности в пространстве интернет. В феврале 2015 года компания открыла новый отдел, занимающийся исследованиями виртуальной коммуникации.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой компании Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.

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