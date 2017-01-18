Из-за плохой погоды в Европе подорожали овощи

Плохая погода в Италии и Испании может привести к значительному росту цен на овощи в странах северной Европы, передает Русская служба ВВС.

По словам одного из поставщиков, сочетание холодной погоды, наводнений и недостатка солнечного света привело к общему снижению урожайности целого ряда сельскохозяйственных культур.

Особенно пострадали посадки кабачков и салата-латука. По данным Би-би-си, на юго-востоке Испании и юге Италии многие ранние посадки салата и капусты-брокколи почти полностью уничтожены.

В испанской провинции Мурсия от самых сильных за 30 лет проливных дождей серьезно пострадали посадки перца и баклажанов. Эти районы Испании поставляют в зимний сезон до 80% овощей, потребляемых в Европе.

Поставщики уже сейчас заняты поисками альтернативных источников поставки свежих овощей в Европу, в том числе из США.

Однако уже сейчас цены на овощи в Британии возросли на 25-40%, а к концу года, вероятно, поднимутся еще больше.

Представитель розничной сети Tesco в Британии заявил, что уже сейчас наблюдается дефицит овощей, привычных для британских потребителей, и что в предстоящие месяцы он может ухудшиться.