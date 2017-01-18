Без осадков будет в среду в Казахстане
18 января 2017, 06:01
Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра.
На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге республики местами ожидаются небольшие осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..
Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра.
В Жамбылской области ожидаются местами- туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, ночью Алматинской области местами -туман, в Южно-Казахстанской, днем Кызылординской области местами ожидается гололед.
В Алматы днем -5°, ясно.
В Астане днем -13° облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Погода
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