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Без осадков будет в среду в Казахстане

18 января 2017, 06:01

Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра.


На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге республики местами ожидаются небольшие осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..

Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра.

В Жамбылской области ожидаются местами- туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, ночью Алматинской области местами -туман, в Южно-Казахстанской, днем Кызылординской области местами ожидается гололед.

В Алматы днем -5°, ясно.

В Астане днем -13° облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Погода

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