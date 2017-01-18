Фотографии погибших в авиакатастрофе в Кыргызстане появились в Сети

В интернете разместили видео с фотографиями погибших в авиакатастрофе под Бишкеком.

Эти снимки — все, что осталось родным погибших при падении самолета.





В понедельник утром на дачный поселок, расположенный в полутора километрах от аэропорта "Манас", рухнул грузовой Boeing 747. Погибли 38 человек, в том числе четыре члена экипажа. Десятки людей остались без крыши над головой.







