Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Фотографии погибших в авиакатастрофе в Кыргызстане появились в Сети

18 января 2017, 06:11

Погибли 38 человек, в том числе четыре члена экипажа.


В интернете разместили видео с фотографиями погибших в авиакатастрофе под Бишкеком.

Эти снимки — все, что осталось родным погибших при падении самолета.

В понедельник утром на дачный поселок, расположенный в полутора километрах от аэропорта "Манас", рухнул грузовой Boeing 747. Погибли 38 человек, в том числе четыре члена экипажа. Десятки людей остались без крыши над головой.


Источник: Sputnik

Все новости по теме читайте здесь.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также