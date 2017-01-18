Петропавловская пенсионерка отсудила себе алименты у собственного сына
18 января 2017, 06:41
Пенсионерка твердо намерена взыскать алименты с еще одного сына и дочери.
В Петропавловске 73-летняя многодетная мать отсудила себе алименты у собственного сына, сообщает телеканал КТК.
Более того, пенсионерка решила не останавливаться и грозит подать в суд на остальных своих детей - их у нее четверо.
Пенсионерка радуется, но вытирает слезы. Камия Мукашева выиграла судебный процесс и теперь будет получать алименты от своего среднего сына Марбулана. Три МРП, так решил суд, это сейчас это около 7 тысяч тенге.
Скромная добавка к пенсии в 64 тысячи. Юрист Анатолий Рассказов помогал пенсионерке в суде бесплатно, на адвоката денег у нее, конечно, не было.
"Мы удовлетворены, хотелось бы, конечно, ожидалось, что будет хотя бы 50 процентов от заявленного иска, это 10 МРП, но суд, учитывая положение ответчика, уменьшил в три раза. Он безработный, что у него двое несовершеннолетних детей", - заявил юрист Анатолий Рассказов.
Многодетная мать родила десятерых детей, пятеро из них умерли в младенчестве, один из сыновей – несколько лет назад. Теперь у Камии Мукашевой осталось трое сыновей и одна дочь. Никто, по словам пенсионерки, ей не помогает. Нелегко было решиться на огласку, но другого выхода не было. Вот и пошла 73-летняя Камия-апай в суд. Из-за чего многолетнее непонимание и обиды между родными людьми только обострились.
На судебном процессе сын Марбулан появился лишь однажды, там и высказал матери все, что о ней думает. Рассказывал судье, как недоедал, много работал и не был любим матерью. О решении суда, о том, что ему все-таки придется платить матери алименты, он узнал заочно.
Пока шли разбирательства, никто из детей своей матери даже не позвонил. Сама Камия Мурзановна решением суда довольна. Ее сын Марбулан, с ним нам удалось поговорить только по телефону, пока не решил, будет ли оспаривать такое решение. На раздумье у него есть месяц.
Сейчас перед многодетной матерью стоит другая задача, как заставить неблагодарного, как она считает, сына платить алименты, ведь официально он безработный. Надо обращаться к судебным исполнителям.
Пенсионерка твердо намерена взыскать алименты с еще одного сына и дочери. Не будет подавать в суд только на младшего. Это все равно бесполезно - он пьет и бродяжничает.
Фото: скриншот видео
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