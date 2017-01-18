Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях

Барак Обама на своей первой инаугурации в 2009 году также принес присягу на Библии, на которой клялся Авраам Линкольн в 1861 году.

По данным инаугурационного комитета, в 1955 году после окончания воскресной начальной школы при Первой Пресвитерианской Церкви (First Presbyterian Church) мать Трампа подарила ему Библию. Школа находилась в районе Квинс в Нью-Йорке. На тот момент Трампу было девять лет.





Как передает телеканал со ссылкой на председателя инаугурационного комитета Тома Баррака, для Трампа является честью положить руку на Библии, которые имеют особое значение как для его семьи, так и для нашей страны.