Сноуден поблагодарил Обаму за решение смягчить приговор информатору WikiLeaks

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден поблагодарил президента США Барака Обаму за решение смягчить судебный приговор информатору организации WikiLeaks Брэдли Мэннингу, сообщает ТАСС





Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в социальной сети Twitter.





"Пусть это будет сказано по-настоящему, с добрым сердцем: спасибо, Обама", - говорится в сообщении.





Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN — Edward Snowden (@Snowden) 17 января 2017 г.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Обама принял решение смягчить судебный приговор Мэннингу, который за счет этого выйдет на свободу 17 мая.



Бывший аналитик военной разведки Мэннинг, которому сейчас 29 лет, в ноябре минувшего года подал прошение о смягчении приговора на имя уходящего главы администрации США, срок должностных полномочий которого истекает в пятницу. Приговор ему был вынесен военным судом США в 2013 году, за решеткой ему предстояло провести 31,5 года.

