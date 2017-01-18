Турецкий мачо-повар сводит с ума домохозяек

Повар Гёкче привел в восторг пользователей соцсетей по всему миру, в его честь даже создали специальный хештег #SaltBae, что переводится примерно как "Соль-бэби", передает Day.Az.





Аккаунт в Instagram турецкого повара и так был популярнее некуда - сотни тысяч подписчиков, но после публикации последнего ролика, на котором Нусрет Гёкче разделывает, а потом солит кусок только что поджаренного и еще дымящегося мяса, на него подписались уже более миллиона пользователей по всему миру.







