Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Турецкий мачо-повар сводит с ума домохозяек

18 января 2017, 07:51

В его честь даже создали специальный хештег #SaltBae.


Повар Гёкче привел в восторг пользователей соцсетей по всему миру, в его честь даже создали специальный хештег #SaltBae, что переводится примерно как "Соль-бэби", передает Day.Az.

Аккаунт в Instagram турецкого повара и так был популярнее некуда - сотни тысяч подписчиков, но после публикации последнего ролика, на котором Нусрет Гёкче разделывает, а потом солит кусок только что поджаренного и еще дымящегося мяса, на него подписались уже более миллиона пользователей по всему миру.


Фото из социальных сетей

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также