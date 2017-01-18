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Ученые: дети в первые 5 месяцев жизни навсегда запоминают родной язык

18 января 2017, 07:54

Причем это касалось и детей, которые были усыновлены до того, как они научились говорить.


Знание родного языка, которые дети получают в первые пять месяцев жизни, никогда не утрачивается, полагают ученые, сообщает Би-би-си.

Это доказывает исследование жизни детей, которые были рождены в Южной Корее, а затем будучи усыновленными голландцами, переехали жить в Нидерланды.

Эти люди уже во взрослом возрасте намного лучше, чем можно было бы ожидать, произносят корейские слова.

При этом сами они пребывали в уверенности, что они утратили свой родной язык.

Причем это касалось и детей, которые были усыновлены до того, как они научились говорить.

По мнению ученых, дети узнают язык, на котором с ними говорят в первые пять месяцев жизни. Ученые поясняют, что это исследование показывает важность того, чтобы с детьми разговаривали.

Фото: THINKSTOCK

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